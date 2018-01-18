Apple и Google пришлось изменить маршруты автобусов, доставляющих сотрудников из Сан-Франциско в офисы компаний в Кремниевой долине. Причиной стала серия нападений, в результате которых в автобусах были разбиты стекла. Пока все случаи обошлись без пострадавших, однако потенциально такие нападения могут стоить кому-то в автобусе жизни.

Об атаках неизвестных сообщило интернет-издание Mashable — в публикации оно ссылается на письмо, разосланное сотрудникам "яблочной" компании. В нем написано, что из-за случившихся на шоссе 280 инцидентов, в которых у автобусов были разбиты стекла, маршруты следования будут изменены. В результате этого дорога до офиса займет у некоторых сотрудников на 30 — 45 минут больше.

В Apple изданию подтвердили, что маршруты автобусов временно изменены, и что компания сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании случившегося. По данным источников, инциденты произошли, в частности, 12 и 16 января. Чем именно били стекла в движущихся автобусах, неясно — по одной из версий, в них стреляли резиновыми пулями. Как минимум еще один подобный случай произошел с автобусом, перевозившим сотрудников Google.

Некоторые предполагают, что поводом для нападений могла стать растущая социальная напряженность в Сан-Франциско и других городах, расположенных поблизости от Кремниевой долины. Вызвана она тем, что приток высокооплачиваемых сотрудников IT-компаний в регион толкает стоимость аренды жилья все выше и выше. В результате многие жители, не зарабатывающие как в Apple или Google, больше не в состоянии платить за свои квартиры и вынуждены переезжать в неблагополучные районы, либо вообще в другие города или штаты.

Автобусы, которые IT-компании используют для перевозки живущих в Сан-Франциско, Окленде и Сан-Хосе работников, в 2014-м году уже становились объектом критики местных жителей — такой транспорт на работу удобен и увеличивает количество IT-специалистов, стремящихся найти жилье не поблизости от офиса своей компании, а в городе.