Шведский производитель фототехники Hasselblad анонсировал среднеформатную камеру H6D-400c, которая способна захватывать снимки с разрешением 400 мегапикселей. В новинке задействуется "многокадровая" технология (Multi-Shot): сначала аппарат делает четыре 100-мп снимка, сдвигая датчик на один пиксель для каждого кадра, после чего — еще два изображения, перемещая сенсор на полпикселя.

В результате, после склеивания всех шести кадров, получается один 400-мегапиксельный (23200x17400) 16-битный TIFF-файл "весом" в 2,4 гигабайта. Объем фотографий настолько велик, что обладателям H6D-400c, скорее всего, понадобится подключать камеру к компьютеру во время съемки.

Аппарат обладает 100-мп CMOS-датчиком (3,4x40 мм), 3-дюймовым тачскрином, двумя слотами для карт памяти типа CFast 2.0 и SD, USB 3.0, модулем Wi-Fi и HDMI. Пользовательский интерфейс оформлен "в стиле смартфона", сказали в Hasselblad. Кроме HD, камера способна снимать видео в UHD-качестве (4K).

Релиз H6D-400c запланирован на март. Продаваться новинка будет за $47 995. Также её можно будет взять в аренду: прокат на срок от 1 до 3 дней обойдется 399 €/сутки.