Компания Nintendo анонсировала Labo — картонный конструктор для консоли Switch и контроллеров Joy-Con, при помощи которого дети смогут создавать интерактивные игрушки своими руками. Скрепляя и раскрашивая листы картона, можно собрать, например, фортепиано на 13 клавишей. А если вставить в конструкцию приставку и правый Joy-Con, можно начать сочинять музыку.

Встроенный в контроллер ИК-датчик движения определяет, какая клавиша была нажата, после чего соответствующая нота воспроизводится на динамиках устройства. "Или вы можете поуправлять мотоциклом, собрав руль, в центр которого нужно установить консоль Nintendo Switch, а по краям — контроллеры Joy-Con. Просто нажмите кнопку зажигания, поверните правую ручку, чтобы набрать скорость, и следите за дорогой, которая будет отображаться на экране Nintendo Switch", — сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе Nintendo.

В Европе Nintendo Labo выйдут 27 апреля. На старте компания предложит два набора: "Ассорти" и "Робот". С помощью первого комплекта ребенок самостоятельно сконструировать радиоуправляемую машинку, удочку с вращающейся катушкой, позволяющую "рыбачить" на экране Switch, дом, мотоцикл и фортепиано. Набор "Робот" представляет собой надеваемый костюм робота, которым можно управлять на экране телевизора с подключенной к нему консолью.

Оба комплекта включают все необходимые материалы для сборки и программное обеспечения. Саму Switch понадобится покупать отдельно. Nintendo выпустит еще один набор — "Дизайн" (включает трафареты, наклейки и цветную ленту), с которым дети смогут сделать свои игрушки уникальными.

В интернет-магазине Nintendo "Ассорти" будет продаваться за 4799 рублей, "Робот" — за 5 499 рублей, "Дизайн" — за 699 рублей. Конструкторы Labo не переведены на русский язык (по крайней мере, к началу продаж) и будут доступны только на английском, французском, немецком, испанском, итальянском и голландском.

Switch была выпущена весной прошлого года. Она является гибридной системой, которая представляет собой нечто среднее между карманной и домашней игровой консолью. Само устройство — это планшет, который оснащается съемными контроллерами Joy-Con с каждой стороны, а к телевизору может подключаться через док-станцию.