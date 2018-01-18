Тайваньская Inventec Corp, один из двух сборщиков HomePod, начал поставки Apple "умных" колонок. Как сообщает сайт Taipei Times со ссылкой на осведомленные источники, первая партия ограничена 1 миллионом устройств, что является весьма скромным тиражом по меркам i-компании. До конца года Inventec и Hon Hai Precision Industry, второй сборщик HomePod, планируют отгрузить 10–12 миллионов штук.

Управляемая голосом смарт-колонка HomePod была представлена на конференции Worldwide Developers Conference в июне прошлого года. В этом устройстве Apple попыталась объединить две категории продуктов: беспроводную Hi-Fi-акустику в духе устройств Sonos и "умные" колонки со встроенными голосовыми ассистентами (Amazon Echo, Google Home). В компании видят HomePod в первую очередь именно как музыкальное устройство, однако встроенный в колонку голосовой ассистент Siri может слышать команды с любого конца комнаты.

Apple оценила HomePod в $349 и изначально хотела начать продажи новинки в США, Австралии и Великобритании в декабре 2017-го. Компания обещание не сдержала: в ноябре она призналась, что не успевает выпустить аппарат к концу года и перенесла релиз на "начало 2018-го". По информации Taipei Times, задержка была вызвана необходимостью "тонко настроить интеграцию между программным и аппаратным обеспечением".

Медленный старт HomePod сыграл на руку конкурентам Apple. На недавно прошедшей выставке CES 2018 была показана целая россыпь "умных" динамиков: например, китайцы из Baidu привезли колонку Raven H с голосовым помощником Dueros, а Google представила класс "умных дисплеев" с виртуальным Google Assistant ("Ассистент Google") внутри. Сами смарт-экраны будут изготавливать партнеры поисковика: их, в частности, выпустят Lenovo, JBL, LG и Sony.