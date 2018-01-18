"Лицо" смартфонов будущего, похоже, когда-нибудь будет представлять собой один сплошной, бескрайний дисплей — без наэкранных кнопок и датчиков. Во всяком случае, так считают инженеры компании Samsung, запатентовавшие устройство, у которого камера, динамик и даже датчики близости и окружающего освещения "прячутся" под лицевой поверхностью.

В теории, разработка Samsung позволит разместить фронтальную камеру по самому центру телефона — так, чтобы при видеозвонке собеседнику казалось, что пользователь смотрит ему прямо в глаза, а не выше.

Производители электроники уже сейчас активно экспериментируют с различным расположением компонентов. Apple, например, выпустила iPhone X, у которого TrueDepth-камера и ИК-датчики умещены в "козырьке". Vivo привезла на январскую выставку CES прототип 6-дюймового смартфона Vivo — у него сканер отпечатков пальцев находится под экраном, а не на корпусе. А китайцы из Meizu на днях показали смартфон M6s с дактилоскопическим сенсором на правом боку, под кнопкой включения питания.

Как отмечает GSMArena, под дисплеем динамик уже размещает Xiaomi в Mi Mix, одном из первых смартфонов-безрамочников, — правда, издаваемый им звук оставляет желать лучшего. У этой же модели селфи-камера находится внизу, что, как оказалось, не слишком удобно.