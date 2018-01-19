"Вишенками на торте" у этого смартфона оказались "высокий" 5,7-дюймовый экран FullView и 24-мегапиксельная фронтальная камера. Средняя по уровню начинка включает также 8-ядерный процессор, 4 ГБ оперативной памяти, дактилоскопический сканер и LTE-модем с поддержкой "российских" полос частот. Все это сдобрено фирменной оболочкой Funtouch OS, работающей поверх Android Nougat. Вести.Hi-tech подробно разобрались, чем может не только удивить, но и разочаровать, Vivo V7.

В конце 2017 года на российском рынке появились смартфоны под торговой маркой Vivo. Напомним, что бренды OnePlus, Oppo и Vivo принадлежат одному владельцу — группе компаний BBK Electronics. При этом, если суммировать их показатели за первое полугодие 2017 года, выяснится, что китайский мультибрендовый производитель обогнал (по числу проданных смартфонов) не только Huawei, но и Apple. Продукция под маркой Vivo, как правило, отличается амбициозными технологическими решениями. Так, первый смартфон Vivo X1, позиционируемый для аудиофилов, на момент анонса претендовал на звание "самого тонкого" в мире. Последующие модели удивляли не только своей изящностью, но и другими техническими инновациями, касающимися, в частности, разрешения экрана (QuadHD, 2560х1440 точек), встроенного сканера радужной оболочки глаза, большого объема оперативной памяти и т.п. На CES 2018 выяснилось, что именно на смартфоне Vivo дактилоскопический сканер впервые "спрятался" под стеклом дисплея. А вот предновогодним сюрпризом для россиян стала презентация дуэта селфифонов с "высокими" экранами – 5,7-дюймового у Vivo V7 и 5,99-дюймового у Vivo V7+. Интересно, что Vivo V7, что и попал к нам на тест, является официальным смартфоном чемпионата мира по футболу 2018.

Обзор Vivo V7: технические характеристики

Модель: vivo 1718

ОС: Android 7.1.2 (Nougat) + оболочка Funtouch OS 3.2

Процессор: 8-ядерный, 64-разрядный Qualcomm Snapdragon 450 (ARM Cortex-A53, до 1,8 ГГц)

Графический сопроцессор: Adreno 506

Оперативная память: 4 ГБ, LPDDR3

Память для хранения данных: 32 ГБ, отдельный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 256 ГБ)

Экран: емкостной, IPS-матрица, диагональ 5,7 дюйма, разрешение HD+ (1440х720 точек, 18:9), плотность пикселей на дюйм 282 ppi, защитное стекло с эффектом 2.5D

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц), Bluetooth 4.2, USB 2.0 (USB OTG, заряд/синхронизация), 3,5-мм для наушников, FM-радио

Основная камера — 16 МП, широкоугольный объектив, апертура f/2/0, фазовый автофокус, светодиодная вспышка, видео 1080p@30 fps

Фронтальная камера — 24 МП, апертура f/2/0, широкоугольный объектив, мягкая подсветка

Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G (LTE Сat 4, до 150 Мбит/с), LTE-FDD: 1, 3, 7, 8, 20; TD-LTE: 38, 40, 41

Конфигурация SIM-карт: nanoSIM (формат 4FF) + nanoSIM (формат 4FF)

Режим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)

Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS, A-GPS

Сенсоры: акселерометр, датчики освещения и приближения, компас, дактилоскопический сканер

Батарея: несъемная, литий-полимерная, 3 000 мА*ч

Цвета: матовый черный, золотистый

Габариты: 149,3х72,8х7,9 мм

Вес: 139 грамм

Обзор Vivo V7: дизайн, эргономика

Плавно изогнутая задняя панель Vivo V7, хотя и выглядит металлической, на самом деле сделана из пластика. Этим, кстати, во многом объясняется сравнительно небольшой вес этого смартфона – 139 грамм. В заблуждение также вводят имитации вставок для антенн, которые в цельнометаллических корпусах обеспечивают необходимую радиопрозрачность. К счастью, используемый для корпуса пластик – матовый, поэтому остающиеся на нем отпечатки не так сильно заметны, как, например, в случае глянцевой поверхности. К тому же, в комплект со смартфоном входит защитный чехол – силиконовый клип-кейс, который закрывает собой не только периметр, но и всю обратную сторону устройства.

Для Vivo V7 предлагается два окраса – черный и золотистый. Габаритные размеры новинки составляют 149,3х72,8х7,9 мм.

За счет пропорции 18:9, устройство с "высоким" экраном диагональю 5,7-дюйма ощущается в руке примерно так же, как обычный 5,2-дюймовый смартфон. Отношение площадей дисплея и лицевой панели у Vivo V7, по данным производителя, составляет 83,6%, а толщина боковых рамок не превышает 2,15 мм.

Как водится, вся лицевая панель смартфона закрыта защитным стеклом с эффектом 2.5D (производитель не указан).

Над дисплеем, вокруг декоративной решетки "разговорного" динамика расположились: светодиодный индикатор и объектив фронтальной камеры (слева), датчики освещенности и приближения, а также светодиод для "мягкой" подсветки (справа).

Порядок и стиль виртуальных кнопок "Назад", "Домой", "Недавние приложения", как и цвет самой панели управления, легко изменить в настройках. К тому же, тапы по этим значкам можно заменить жестами (вертикальными свайпами).

На правом ребре корпуса обосновались одинаково тонкие, но различные по длине, качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки.

На левом ребре находится закрытый слот с лотком на три места, которые предназначены для одновременного размещения двух модулей идентификации абонента (формата nanoSIM) и карты памяти microSD. Такое решение можно только приветствовать.

На нижнем торце, между головками двух шурупов, поместили разъем microUSB, справа от которого (вид со стороны экрана) — декоративная решетка "мультимедийного" динамика (шесть круглых отверстий), а слева — небольшое отверстие для "разговорного" микрофона и 3,5-мм коннектор аудио-гарнитуры.

На верхний торец попал только второй (дополнительный) микрофон.

Ободок объектива основной камеры немного выступает над задней панелью, украшенной "серебристым" логотипом Vivo. Рядом, в том же левом углу, поместили светодиодную вспышку. Чуть ниже, но уже по центру, находится емкостная площадка дактилоскопического сканера.

Из надписи в нижней части задней панели можно узнать название фирмы-производителя. К эргономике 5,7-дюймового девайса с экраном в пропорции 18:9 претензий, в общем-то, нет.

Обзор Vivo V7: экран

Итак, смартфон Vivo V7 получил 5,7-дюймовый широкоэкранный IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9. Не слишком высокое разрешение HD+ (1440х720 точек) обеспечило плотность пикселей на дюйм всего в 282 ppi. Однако качество изображения при этом, вполне удовлетворительное, включая четкость и цветопередачу.

Уровень подсветки можно регулировать вручную или воспользоваться переключателем "Автоматическая настройка яркости". Сенсорный емкостной экран распознает до десяти одновременных нажатий, что подтвердили результаты программы AnTuTu Tester. А вот настройка "Во весь экран" позволяет растянуть отображаемое приложение под "нестандартную" пропорцию экрана. Для режима защиты глаз можно установить расписание, но почему-то нельзя регулировать фильтр синего цвета (скорее всего, "сырая" прошивка). На защитном стекле с эффектом 2.5D нанесено среднее по качеству олеофобное покрытие. В продажу смартфон поступает с уже нанесенной защитной пленкой.

Обзор Vivo V7: камеры

При включении смартфона, изображение логотипа Vivo сопровождается подписью Camera&Music. Очевидно, что у устройств под данным брендом акцент делается именно на этих особенностях. Поскольку одной из главных "фишек" Vivo V7 является фронтальная камера, то начнем именно с нее.

Благодаря внушительному 24-мегапиксельному сенсору обеспечивается разрешение автопортретов 5632х4224 точки (24 МП, 4:3). Однако широкоугольному светосильному объективу с апертурой f/2.0 совсем не помешал бы автофокус. В условиях недостаточного освещения рекомендуется воспользоваться "мягкой" светодиодной подсветкой, которая не "пыхает", а светит постоянно (как фонарик).

Основной фото-модуль Vivo V7 оснастили 16-мегапиксельным сенсором и обычной светодиодной вспышкой. Широкоугольный объектив получил апертуру f/2.0 и фазовый автофокус. Цифровой зум изображения – х1-х8. Максимальное разрешение снимков достигается при соотношении сторон 4:3 и составляет 4608х3456 точек (16 МП, 4:3). Также в настройках легко выбрать иную пропорцию сторон кадра — 1:1 (3456х3456 точек) или 2:1, то есть, 18:9 (4608х2304 точки).

Максимальное разрешение видео для обеих камер — Full HD (1920х1080 точек, 16:9) с частотой кадров 30 fps. Интересно, что в настройках дается справка, сколько места занимает одна минута записи в качестве 1080р, 720р и 480р. Иной раз такая информация может оказаться весьма полезной. В режиме "Замедленная съемка" основная камера пишет видео с VGA-разрешением (640х480 точек). Весь контент собирается в файлах-контейнерах MP4 (AVC — видео, AAC – звук).

Интерфейс приложения "Камера" не изобилует настройками. Так, в верней части видоискателя собрали виртуальные кнопки для обычной (и "мягкой") вспышки, HDR, "живых фото", размытия фона, а также значки для перехода на страницу дополнительных режимов съемки (основной камеры) и настроек. Нижнюю часть экрана заняли пиктограммами для спуска затвора (начала записи), перехода на страницу фильтров, переключения с основной камеры на фронтальную, и наоборот. Здесь же выбирается основной сценарий съемки из набора, включающего "Панораму" (для фронтальной камеры – "Групповое селфи"), "Красивое лицо", "Сделать снимок" и "Видео". Для "Красивого лица" в наличии косметические опции — "полировка", "оттенок кожи" и "отбеливание". Вполне уместна для портрета также будет активация размытия заднего фона, чтобы эмулировать эффект боке. В профессиональном режиме предусмотрена ручная регулировка таких параметров, как фокусировка, значения ISO и выдержки, ступень экспокоррекции, а также баланс белого. В режиме "живые фото", наряду с фото, записываются сопутствующие двухсекундные клипы. Разрешение Ultra HD (9216х6912 точки, 64 МП) достигается компоновкой четырех 16-мегапиксельных снимков в один. Для создания различных эффектов на фото предлагается использовать специальные фильтры, в том числе и для портретов. Кстати, в портретной ориентации смартфона спускать затвор удобно тапом по площадке дактилоскопического сканера. Несмотря на неплохую светосилу объектива, ночные снимки с основной камеры не слишком впечатлили. Примеры фото можно посмотреть, например, здесь.

Обзор Vivo V7: звук

Разобравшись с камерами, посмотрим, какой подтекст у бренда Vivo вкладывается в слово Music. Увы, никакой информации о конкретных особенностях аппаратной поддержки (например, о "музыкальном" цифро-аналоговом преобразователе) в модели Vivo V7 найти не удалось. По качеству воспроизведения "мультимедийный" динамик Vivo V7 довольно средний. Правда, в комплекте со смартфоном идет проводная аудио-гарнитура, но у нас на тесте ее не оказалось, так что и оценить по достоинству этот аксессуар не представилось возможным. Кстати, для подключенных наушников производитель припас "звуковые эффекты далекого космоса". Например, прямо из фирменного приложения iMusic можно выбрать один из "избранных" эффектов — "панорамное окружение", "мега-бас" или "чистый голос". Есть также несколько пресетов, когда звук будет соответствовать окружающей среде, например, помещению в караоке-салоне (KTV), концертному залу или даже ванной комнате. Если отказаться от эффектов, то открывается доступ к 10-полосному эквалайзеру, где, в том числе, имеется и индивидуальная настройка. Штатно поддерживаются такие форматы кодирования цифрового звука без потерь, как APE и FLAC.

Проводная гарнитура в качестве коротковолновой антенны понадобится для FM-тюнера, который умеет сохранять онлайн-трансляции в файлах M4A. Заметим, что в файлы такого же формата пишет беседы и монологи мобильное приложение "Диктофон".

Обзор Vivo V7: начинка, производительность

Смартфон Vivo V7 в числе первых оснастили современным 64-разрядным процессором Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450), выполненным с учетом проектных норм 14 нм. Вообще говоря, эта микросхема предназначена для использования в мобильных устройствах начального уровня. При этом, в тандеме с 8 ядрами ARM Cortex-A53, с тактовой частотой до 1,8 ГГц, работает улучшенный графический ускоритель Adreno 506 (API Vulkan и DirectX 12). Для связи с мобильным интернетом предназначен Х9 LTE-модем с использованием агрегации несущих частот (2х20 МГц), что может обеспечить скорость передачи данных до 300/150 Мбит/с (Cat. 7/Cat. 13), соответственно. В числе других особенностей – встроенная поддержка экранов с разрешением FHD+ (18:9), камеры 24 МП@24 fps, быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Производитель отмечает, что, по сравнению с чипсетом предыдущего поколения — Snapdragon 435 — можно рассчитывать на 25% прирост производительности в играх и 30% экономию энергии аккумулятора. Количество оперативной памяти типа LPDDR3 на борту Vivo V7 составляет 4 ГБ.

Тестирование Vivo V7. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Vivo V7. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Vivo V7. Результаты в бенчмарке 3DMark

Используемый в новинке чипсет по своим параметрам тяготеет к младшим моделям семейства более высокой ступени (Snapdragon 600). Что, впрочем, видно и по результатам проведенных тестов. Что же касается игр, то, например, с World of Tanks Blitz смартфон справился вполне уверенно. Хуже дела обстояли с "Asphalt 8: На взлет". Но с простыми "таймкиллерами" проблем точно никаких не будет.

Встроенное хранилище в 64 ГБ (типа eMMC 5.1) прирастает картой памяти microSD/HC/XC объемом до 256 ГБ. Для нее выделено отдельное место на лотке, так что конфликта интересов даже при установке двух SIM-карт уже не возникает. Кроме того, технология USB-OTG позволяет подключать к смартфону USB-"флешки".

Смартфон умеет работать с двумя модулями идентификации абонента (формата nanoSIM), но только в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby), так как радиоканал у Vivo V7 всего один. В наличии поддержка необходимых в России полос частот FDD-LTE (b3, b7 и b20). Что же касается других беспроводных коммуникаций, то и здесь ничего особенного – Bluetooth 4.2 да Wi-Fi 802.11 b/g/n, работающий, увы, только в диапазоне 2,4 ГГц. Об интерфейсе NFC речи также не идет.

Для координации по сотовым и Wi-Fi сетям предлагается режим A-GPS. Для определения местоположения и навигации могут использоваться спутниковые группировки GPS, BDS и ГЛОНАСС.

Обзор Vivo V7: автономность

В Vivo V7 установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 3 000 мА*ч. Зарядное устройство, входящее в комплект, судя по описанию, имеет выходные параметры — 5 В и 2 А. Так что для заполнения батареи от 15% до 100% понадобится около 1,5 часов.

Энергоэффективность смартфона Vivo V7 программа AnTuTu Tester по своей методике оценила в 6 901 балл. Набор видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и HD-качестве на полной яркости крутился непрерывно в течение почти 7 часов.

В настройках "Батареи", помимо обычного режима, предназначенного для ежедневного использования, можно остановиться на пониженном энергопотреблении или даже на энергосбережении. В последнем случае будут доступны только четыре приложения – "будильник", "контакты", "телефон" и "сообщения".

Обзор Vivo V7: особенности программного обеспечения

Смартфон Vivo V7 работает под управлением операционной системы Android 7.1.2 (Nougat), интерфейс которой скрыт за фирменной оболочкой Funtouch OS 3.2.

Похоже, что используемый лончер создан под большим впечатлением от iOS. При этом, оболочка отличается хорошей кастомизацией и обилием различных настроек. Даже в строке состояния легко включать и отключать некоторые значки. Специальная программа iTheme содержит набор тем рабочего стола, экрана блокировки, обоев и шрифтов. Кстати, в собственном магазине приложений V-Appstore, не требующем регистрации, предлагаются различные бесплатные программы, разделенные по категориям.

Шторка уведомлений, как обычно, вызывается свайпом от верхнего края экрана, а вот для доступа к панели быстрых настроек надо делать свайп от нижнего края экрана. Верхнюю часть этой панели отвели под иконки последних запущенных программ, которые можно фиксировать (смещая иконку вниз) или удалять (сдвинув иконку вверх). Для панели навигации предлагается не только менять порядок и стиль значков управления, но и ее цвет. Впрочем, от этих значков легко отказаться, используя вместо них вертикальные свайпы (жесты).

Вообще говоря, управлению смартфоном с помощью жестов в настройках посвящен целый раздел.

В разделе "Интеллектуальный мультиэкран" содержатся опции для деления "высокого" экрана между двумя приложениями.

При выключенном экране одно из действий (включить фонарик, открыть камеру и т.п.) легко связать с качелькой регулировки громкости (уменьшение звука "-"). А вот после тапа по значку "Суперскриншот" на панели быстрых настроек, открывается доступ к нескольким опциям, включая "забавный скриншот", "скриншот длинной страницы", "прямоугольный скриншот" и "запись экрана" (скринкаст).

До пяти зарегистрированных на дактилоскопическом сканере отпечатков пальцев предлагается использовать не только для разблокировки смартфона, но и для шифрования приложений, сообщений и заметок, что, безусловно, повышает общий уровень конфиденциальности. А вот чтобы отделить работу от личной жизни можно воспользоваться функцией клонирования приложений (дублированный значок добавляется на рабочий стол), таких, например, как WhatsApp, Viber, Facebook и Instagram.

Обзор Vivo V7: покупка, выводы

Внешне смартфон Vivo V7 выглядит довольно современно. Ведь его основной "фишкой", помимо 24-мегапиксельной фронтальной камеры, оказался "высокий" экран с модной пропорцией сторон (18:9). Среди прочих достоинств надо отметить 4 ГБ оперативной памяти, дактилоскопический сканер, LTE-модем и функциональный софт с поддержкой аудио-эффектов. Отдельного упоминания заслуживает независимая установка карты памяти microSD, одновременно с двумя модулями идентификации абонента (nanoSIM).

Не слишком радует пластиковый корпус смартфона, а также отсутствие второго частотного диапазона (5 ГГц) Wi-Fi и интерфейса NFC. Все это, конечно, можно было бы легко пережить, если б не высокая цена, которая стала самым большим разочарованием. Ведь на старте продаж за Vivo V7 просили 21 990 рублей. При таком раскладе, найти для него достойного соперника не составит труда, причем с не менее крутой начинкой и более привлекательным ценником. Ну, разве что, ни один из конкурентов не является официальным смартфоном грядущего чемпионата мира по футболу.

Итоги обзора смартфона Vivo V7

Плюсы:

"Высокий" экран (18:9)

Фронтальная камера для селфи

4 ГБ оперативной памяти

Дактилоскопический сканер

Отдельное установочное место для карты памяти microSD

Функциональная оболочка

Минусы:

Высокая цена

Пластиковый корпус

Один частотный диапазон Wi-Fi

Отсутствие NFC