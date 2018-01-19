Один из производителей консолей анонсировал некую интерактивность для игр. О чем идет речь? Речь о целом наборе разнообразных контроллеров, но интересно там не это, а скорее то, что собирать их придется самому.

Для индустрии игровых приставок это все в новинку. Но вообще направление "Сделай сам" в современном IT-мире довольно популярно. Но об этом чуть позже, а сначала о новой напасти в области криптовалют.

Исследователи из китайской группы Netlab 360 обнаружили вирус, который целенаправленно заражает компьютеры, занятые в майнинге криптовалюты. При этом единственное, что делает на пораженной машине зловред – это подменяет адрес кошелька, в который складываются добытые токины. То есть все работает как прежде, но не на владельца компьютера, а на неких злоумышленников.

Nintendo анонсировала Labo, набор контроллеров, расширений и всевозможных модулей для портативной игровой приставки Nintendo Switch из разряда "сделай сам", более того "сделай сам" из картона. Подробности – в программе Вести.net.