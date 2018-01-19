Первый серийный смартфон, в котором дактилоскопический датчик совмещен с экраном уже существует. А почему сделали его китайцы, а не кто-то из известных, больших производителей смартфонов?

Строго говоря, сам датчик-то не китайский, а американский, от очень большой и известной компании Synaptics. Но встроили в свой аппарат его первыми действительно китайцы. Почему не Apple или Samsung – не очень понятно. Возможно, например, что поставить много таких сенсоров Synaptics пока не может. Но это лишь догадки. Вообще же вся история, конечно, очень интересная. И обо всём по порядку.

Одна из самых ожидаемых премьер выставки CES в Лас-Вегасе – первый смартфон, в котором сканер отпечатка пальца умудрились спрятать под дисплей. Телефон от китайской компании Vivo, а сенсор от Synaptics, производителя тачпэдов для ноутбуков. Мой коллега Павел Кушелев оказался среди первых, кто смог на личном опыте проверить как оно работает и попробовать понять как устроено.

Работает эта штука на удивление быстро с очень смешной анимацией. И судя по всему – это не фикция. Потому что открыть другим пальцем я не могу. А этим срабатывает. И еще один момент. Телефон этот никак не называется. Только надпись Vivo. Судя по всему это прототип, в который китайцы едва успели вставить сенсор. И у него не то что русского, англоязычного названия нет. Ну вот там что-то написано, вроде слова прототип по-китайски.

Это само по себе любопытно и, во многом, удобно. Но интереснее то, что ждали такого решения достаточно давно и ждали от какого-нибудь большого и известного бренда. Годами ходили слухи, что такой сканер появится в безрамочном телефоне Apple: ну действительно – фирменная кнопка Home со встроенным дактилоскопическим датчиком была единственным препятствием на пути создания смартфона с дисплеем во всю лицевую часть, чего уже активно требовали фанаты марки. Но в Купертино решили перейти на распознавание лиц.

Потом сенсор под экраном прочили флагманам Samsung – и тоже не угадали. Параллельно со всем этим, Qualcomm возил по выставкам свой ультразвуковой датчик, который вроде как можно прятать под экран. Но в серийном смартфоне его так никто и не увидел.

За последние 2 года о сенсоре отпечатка пальца, спрятанном под экраном, говорили как о священном граале. И что? Получается, что реализовать смогла малоизвестная в России китайская компания Vivo. Говорят, это дочерняя BBK, того самого, что прославился еще в 90-е самыми дешевыми DVD приводами и какими-то плеерами. И вот посмотрите до чего BBK и Китай дошел. Вот у нас экранчик. Он работает. Чудеса.



Работает оно из-под дисплея за счет того, что датчик не обычный емкостный, как стоят во всех смартфонах, а оптический. Почти как в профессиональных сканерах на границе, только маленький. Соответственно ему не нужен прямой контакт с пальцем. С другой стороны, видеть папиллярные линии сквозь дисплей он может только если это OLED-дисплей, без отдельной системы подсветки. То есть решение не универсальное, но в определенной конфигурации очевидно работает.

Удивительно дело, но китайцы смогли применить чужую технологию так хорошо, что сенсор этот даже внимательно разглядывая при разных условиях, практически невозможно увидеть. Нам кажется, что мы его различили. Это прямоугольничек, который расположен не прямо, а под углом, под поверхностью экрана. Но может быть, нам просто кажется.

Разглядели уже потом, разбирая съемки на приличном мониторе, мы обнаружили, что этот «невидимый» датчик разглядеть можно и на видео. С трудом, но можно. В любом случае, чтоб обнаружить сенсор надо приложить целенаправленные усилия. Иными словами, в нормальном режиме пользоваться телефоном такая конструкция никак не мешает.