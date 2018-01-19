Компания "Яндекс" объединила принадлежащие ей сервисы доставки готовой еды в компанию, на 99,9% принадлежащую "Яндекс.Такси". Новая структура, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные в системе "СПАРК-Интерфакс", получила название "Яндекс.Еда".

Как сообщили информагентству в "Яндекс.Такси", новая компания займется "развитием бизнеса по доставке еды и объединит активы этого направления". Она станет частью холдинговой структуры, в которую после закрытия объявленной прошлым летом сделки сольются бизнесы "Яндекс.Такси" и Uber в России и других странах.

Напомним, вместе с российским бизнесом Uber, который, по сути, переходит под контроль "Яндекса", российскому поисковику достался и сервис по доставке готовой еды UberEATS. Он работает только в Москве и к нему подключены несколько сотен столичных ресторанов.

Кроме того, в декабре "Яндекс.Такси" объявила о приобретении аналогичного сервиса Foodfox. Он был основан в 2016 году Сергеем Полиссаром и Максимом Фирсовым, бывшими топ-менеджерами Lamoda. С ним сотрудничают более тысячи ресторанов Москвы, включая такие как "Кофемания", Torro Grill, "Жан-Жак", I Like Grill. Сумма сделки, по данным источников РБК, составила порядка 500 млн рублей.

Основными конкурентами новой структуры станут принадлежащие Mail.Ru Group сервисы Delivery Club (куплен в ноябре 2016-го за рекордные $100 млн) и ZakaZaka (куплен в мае 2017-го за $18 млн).