Аэрокосмическое агентство НАСА в сотрудничестве с министерством энергетики США начала испытания компактного ядерного реактора, который однажды может быть использован для обеспечения жизнедеятельности человека на Марсе. Первые тесты проекта Kilopower, проводившиеся в пустыне Невада на протяжении месяца, оказались успешными.

По словам представителя Управления космических технологий НАСА Стива Джурчика, в рамках Kilopower создаются концепции и технологии, призванные обеспечить энергией космонавтов, а также облегчить проведение исследований космического пространства, освоение Марса, Луны и других объектов солнечной системы.

Созданный инженерами НАСА реактор достаточно компактен (по размеру сопоставим с рулоном бумажных полотенец), чтобы его можно было доставить на поверхность Марса на одном посадочном модуле, сказал Джурчик. Прототип использует ядро урана-235, а его мощность составляет "десятки киловатт". Миссия с участием людей потребует 40–50 киловатт, поэтому НАСА, скорее всего, понадобится нескольких таких реакторов.

Новая технология может помогать космонавтам добывать ископаемые, перезаряжать роверов, а также питать системы жизнеобеспечения, среду обитания человека и оборудование, преобразующее ресурсы планеты, такие как лед, в кислород, воду и топливо. Полномасштабные испытания реактора будут проведены в марте, передает Reuters.