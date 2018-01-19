Японская телекоммуникационная компания SoftBank, купившая акции Uber на сумму $1,25 миллиарда, стала крупнейшим акционером сервиса для вызова такси. Как сообщает Business Insider, японцы выкупили около 15% у нынешних владельцев Uber, в том числе долю сооснователя и бывшего генерального директора Трэвиса Каланика.

Сделка, в которой принял участие консорциум инвесторов, была официально закрыта в накануне. SoftBank получит 17 мест в совете директоров фирмы. Также компания подтвердила, что она сохраняет планы по первичному размещению акций, которое запланировано на 2019 год.

Каланик, продавший треть своей доли за $1,4 миллиарда, официально стал миллиардером. При этом у него еще остается около 6% акций Uber. По данным Business Insider, "значительную часть" средств экс-глава Uber отдаст благотворительному фонду, который он же учредит позднее. Какую сумму готов потратить бизнесмен, не уточняется.

Правление Uber начало искать новых инвесторов летом прошлого года. В самих деньгах компания не была заинтересована: прежде всего, путем привлечения нового акционера совет директоров хотел обеспечить компании стабильное будущее. До недавнего времени положение сервиса было неустойчиво: в июне Uber покинул Каланик, а саму фирму преследовала череда скандалов, связанных со слежкой за клиентами и сексуальных домогательствах между коллегами.