Функцию усиленной защиты аккаунта Google включил всего лишь каждый десятый пользователь почтовой службы Gmail. Компания предлагает защитить учетную запись при помощи двухфакторной авторизации уже как почти семь лет, однако пренебрегают ей 90% пользователей.

2-этапная авторизация, напомним, подразумевает ввод PIN-кода, приходящего в виде СМС. Система удобна, если вы часто выходите в Интернет и пользуетесь сервисами компании с общедоступных компьютеров. Помимо логина и пароля, эта функция дополнительно запрашивает 6-значный код вида G-******, который приходит на телефон.

Летом 2016-го поиковик сделал двухфакторную авторизацию более удобной и привлекательной для широкого круга пользователей: сервисы Google начали показывать только диалоговое окно с предложением одобрить или отклонить устройство, с которого выполняется вход в аккаунт. Тем не менее, подавляющее число пользователей предпочитает игнорировать эту функцию.

Как рассказал на конференции по безопасности Enigma 2018 Usenix инженер Google Гжегож Милка, 2-этапная авторизация включена лишь у 10% активных пользователей Google. И только 12% американцев, по его словам, пользуются менеджером паролей для защиты своего аккаунта, пишет The Register.

Двухуровневую авторизацию поддерживают многие крупные сайты, включая Twitter, Facebook и "ВКонтакте". Особенно часто такую систему применяют онлайн-банки для одобрения транзакций с высокой степенью риска. Она позволяет обезопасить аккаунт даже в том случае, если злоумышленник завладел связкой из логина и пароля.