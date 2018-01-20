Google выложила в свободный доступ альфа-версию своей новой "тайной" операционной системы Fuchsia. Это произошло еще в декабре прошлого года, однако, первые тест-отчеты появились только сейчас. И, пожалуй, главный вывод — Fuchsia OS действительно работает!

О том, что Google разрабатывает новую операционную систему для мобильных устройств и ПК заговорили в августе 2016 года. Никаких официальных заявлений от корпорации тогда не прозвучало, поэтому журналисты и окрестили Fuchsia OS "тайным" проектом, хотя его исходный код уже тогда был размещен в открытом доступе на портале разработчиков GitHub.

Из анализа этого кода стало понятно, что ОС основана на модульной структуре, поэтому она очень легко масштабируется и может быть установлена на абсолютно любые устройства, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, телеприставки и даже смарт-часы.

Отсюда был сделан вывод, что в корпорации, предположительно, хотят одной системой заменить две существующие – Android и Chrome OS. Первая из них не может быстро развиваться из-за своей фрагментации, а вторая может быть установлена исключительно на определенный тип электронных устройств – Chromebook, которые не снискали особой популярности у пользователей. И вот в руки разработчиков и журналистов попал билд новейшей операционки.

В борьбе за ядерное разоружение теперь участвует принадлежащий Microsoft мир игры Minecraft. На самом деле, технические специалисты тут скорее предоставили универсальную платформу борцам за мир во всем мире, нежели сами участвуют в этой борьбе, но получилось всё равно любопытно.