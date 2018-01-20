Когда в серийных машинах появится голографическая дополненная реальность в исполнении российских инженеров из WayRay, почему Telegram разблокировали в Иране и что могут новые виды умных колонок? Где в России пользователи скоро смогут найти попутку — или попутчиков — при помощи "Яндекса", как Huawei в США, похоже, постигла судьба "Лаборатории Касперского" и какие "умные" помощники оказались на главной технологической выставке года заметнее других?

Самые яркие премьеры года с выставки CES2018 в Лас-Вегасе и главные IT-новости уходящей недели в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.