Европейские магазины электроники начали вводить ограничения на количество продаваемых "в одни руки" высокопроизводительных видеокарт с процессорами линейки Nvidia GeForce GTX. Представители компании-производителя чипов подтвердили, что обращались к ритейлерам с просьбой сократить продажи топовых видеоускорителей "майнерам".

Бум вокруг криптовалют, которые можно зарабатывать, выполняя сложные вычисления ("майнить"), связывают с дефицитом (и подорожанием) высокопроизводительных игровых видеокарт в последние месяцы. "Майнеры" собирают целые "майнинговые фермы", в которых используются десятки, а то и сотни мощных видеоускорителей.

Как пишет немецкое издание ComputerBase, онлайн-магазин Caseking ввел запрет на продажу более двух мощных видеокарт одной модели в одном заказе. Другой магазин, Mindfactory, ввел такое правило еще в ноябре прошлого года, похожие правила есть в MIX и Alternate. Некоторые британские интернет-продавцы электроники продают не более одной топовой видеокарты в одни руки.

"Для Nvidia геймеры в приоритете, — пояснил в заявлении для ComputerBase представитель чипмейкера. — Все, что мы делаем по линейке продуктов GeForce, делается для нашей основной аудитории. Чтобы обеспечить предпочитающих GeForce геймеров видеокартами в текущей ситуации, мы рекомендуем, чтобы наши торговые партнеры предприняли необходимые меры".

Одной только рекомендации Nvidia ограничить продажи майнерам вряд ли будет достаточно, чтобы кардинально решить проблему дефицита. Как сообщало на прошлой неделе издание Tom's Hardware, производители видеокарт сегодня зачастую предпочитают продавать свою продукцию непосредственно майнерам крупными партиями, сократив поставки в магазины.