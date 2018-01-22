Интернет-ритейлер Amazon сегодня открывает первый офлайн-магазин без касс и продавцов. По сути специалисты Amazon перенесли интернет-магазин на реальную площадку. Принцип остался тот же: выбрал товары и оплатил онлайн, но теперь покупатель может к примеру проверить овощи на свежесть.

Facebook даст пользователям возможность определять надежность новостных источников. Об это заявил основатель и гендиректор компании Марк Цукерберг. Как написал он на своей странице, это решение позволит бороться с фейковыми новостями и завлекающими заголовками. Он пообещал, что количество новостей сократится в ленте с пяти процентов до четырех. Подробности – в программе Вести.net.