В Сиэтле сегодня начнет работу первый офлайновый и полностью автоматизированный магазин крупнейшего мирового онлайн-ритейлера Amazon. Работу над проектом в компании начали пять лет назад, пишет издание Recode.

Супермаркет Amazon Go, открывающийся на первом этаже новой штаб-квартиры Amazon в Сиэтле, похож на дорого отделанный магазин формата "у дома". В ассортименте есть салаты, сэндвичи, готовые блюда для завтраков, обедов и ужинов, фрукты и овощи, мясо и подготовленные наборы ингредиентов для приготовления блюд под брендом Amazon. Есть также выбор вина и пива.

С новым форматом в Amazon надеются отработать технологии торговли, которые в будущем позволят компании конкурировать в оффлайновом ритейле с традиционными розничными сетями. Главным конкурентным преимуществом магазинов нового поколения должно стать полное отсутствие очередей.

Комплекс технологий, примененных в магазине, позволяет покупателям просто брать нужные товары с полок и класть в корзину. Деньги за них снимаются с привязанной к аккаунту в Amazon карты автоматически, без необходимости сканировать штрих-коды и расплачиваться на выходе. Но перед первым походом в Amazon Go предстоит скачать одноименное приложение, а на входе — просканировать экран с ним на специальном турникете.

По словам Дилипа Кумара, технологического директора проекта Amazon Go, идея такого магазина впервые возникла в Amazon пять лет назад как ответ на вопрос — "как мы можем повысить удобство шопинга?" Обдумывая возможные решения, в Amazon опять и опять возвращались к мысли, что покупатели не любят ждать в очереди.

Основа технологии, позволяющей идентифицировать взятые с полок товары автоматически — камеры (в том числе с "трехмерным зрением") и специальные сенсоры на полках. Они позволяют без ошибок сопоставить покупателя и его идентификатор в просканированном на входе приложении и товарами, которые он кладет с полок в корзину. Правда, иногда все же требуется вмешательство сотрудника магазина, чтобы подтвердить, что технология сработала правильно.

Нельзя сказать, что магазин Amazon Go вообще лишен персонала. Один сотрудник приветствует покупателей на входе, еще один проверяет удостоверения личности у полок с алкоголем, а через окно кухни видно, как работают несколько поваров.

Recode отмечает, что только после открытия магазина окончательно выяснится, достаточно ли готова разработанная в Amazon технология. Проблемы с корректным учетом покупок могут возникнуть в "часы пик", когда магазин переполнен, если мерчендайзеры меняют расположение разных товаров или когда рядом делают покупки два внешне похожих человека.

Из-за проблем такого рода, напомним, Amazon отменила открытие магазина, изначально намеченное на начало 2017-го года. Впервые в компании объявили о существовании проекта и назвали сроки открытия "магазина без касс" в декабре 2016-го.