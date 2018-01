Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к своей аудитории в Twitter с просьбой помочь в борьбе с мошенниками. Те пытаются заработать, продавая несуществующую пока криптовалюту Telegram.

"Если вы видели или получали предложения о "покупке Grams" сообщите нам об этом", — написал Дуров в воскресенье в своем Twitter, приведя ссылку на официальный аккаунт Telegram Antiscam, предназначенный для борьбы с обманом пользователей.

If you see or receive offers to "buy Grams", let us know at https://t.co/ctdTBQCRNc