Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к своей аудитории в Twitter с просьбой помочь в борьбе с мошенниками. Те пытаются заработать, продавая несуществующую пока криптовалюту Telegram.

"Если вы видели или получали предложения о "покупке Grams" сообщите нам об этом", — написал Дуров в воскресенье в своем Twitter, приведя ссылку на официальный аккаунт Telegram Antiscam, предназначенный для борьбы с обманом пользователей.

If you see or receive offers to "buy Grams", let us know at https://t.co/ctdTBQCRNc — Pavel Durov (@durov) 21 января 2018 г.

Издание TechCrunch накануне написало о появлении в Сети многочисленных сайтов, пытающихся заработать на шумихе вокруг предполагаемого выпуска Telegram собственной криптовалюты и предлагающие купить "грамы" — так, якобы, будет называться токен нового блокчейн-проекта. Самым заметным из таких мошеннических сайтов стал gramtoken.io, кроме него были замечены ton-gram.io, grampreico.com, gramtoken.tech и tgram.cc.

Напомним, Слухи о планах Павла Дурова монетизировать свой мессенджер через ICO поползли еще в конце декабря. С тех пор в Сети появились выглядящие вполне официально и убедительно описания грядущего проекта TON — Telegram Open Network, построенного на собственной блокчейн-сети, его подробная техническая детализация за авторством Николая Дурова, а также инвестиционные проспекты.

Учитывая нарастающий хайп вокруг блокчейна Telegram, доступность большого объема информации о нем и отсутствие официальных заявлений, появление фальшивых "грамов" выглядит вполне закономерным. Мошенникам даже удается заработать — на Ethereum-кошелек, указанный на сайте ton-gram.io, за последние дни поступило порядка 30 000 долларов в криптовалюте от 70 легковерных "инвесторов".

Между тем, реальные крупные инвесторы в последние недели соревновались за право стать покупателями криптовалюты Павла Дурова, спрос на которую в рамках пре-сейла заметно превысил предложение. По информации "Ведомостей", сбор заявок на выкуп первичного размещения криптовалюты проекта TON завершен, а все платежи по одобренным заявкам должны быть проведены до 1 февраля.

При этом заявок собрали на 3,8 млрд долларов, в то время как владельцы Telegram планируют продать "грамов" только на 850 миллионов. Скорее всего, ранние инвесторы надеются перепродать криптовалюту своим менее удачливым коллегам с солидной надбавкой. Напомним, для всех желающих продажа токенов Telegram якобы должна стартовать в марте.