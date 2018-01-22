Искусственный интеллект — одна из важнейших технологий, над которыми сейчас работает человечество, и по будущему воздействию на цивилизацию ее освоение можно сравнить с освоением основополагающих сил природы. Такое мнение высказал генеральный директор Google Сундар Пичаи.

"Это [ИИ] важнее, я не знаю, электричества или огня", — сказал Пичаи в интервью журналистам, Ари Мелберу с телеканала MSNBC и Каре Свишер из Recode. Глава крупнейшего мирового поисковика также добавил, что, когда люди научились использовать огонь для своего блага, им также пришлось научиться справляться с опасностью, которую он представляет, передает The Verge.

По мнению Пичаи, который возглавляет одну из самых успешных в ИИ-разработках компаний мира, технологии искусственного интеллекта смогут помочь решить такие важнейшие проблемы, стоящие перед человечеством, как глобальное потепление или успешная терапия рака.

Высказаться так об искусственном интеллекте главу Google вынудила настойчивость Кары Свишер, которая настойчиво спрашивала Пичаи о предполагаемом воздействии ИИ-технологий на рынок труда и отметила, что в Кремниевой долине чаще всего смотрят на прорывные технологии "в розовых очках".

"Я все понимаю про счастливое светлое будущее, но как насчет рабочих мест? — спросила Свишер. — Посмотрите на такую профессию как рентгенолог. Возможно, вам не потребуются больше юристы, хотя этот факт многие захотели бы отпраздновать… вам не потребуются бухгалтеры". Пичаи признал, что у многих людей есть основания для беспокойства, однако им придется смириться с технологическим прогрессом.

Полностью совместное интервью Пичаи и гендиректора входящего вместе с Google в холдинг Alphabet видеохостинга YouTube Сьюзан Войжитски MSNBC покажет в пятницу 26 января.