Китайская компания Vivo официально анонсировала первую коммерческую модель смартфона, у которого сканер отпечатков пальцев расположен непосредственно под экраном. У новинки — X20 Plus UD — нет клавиши "Домой" и других кнопок спереди, а практически вся его лицевая поверхность представляет собой один сплошной дисплей. Об этом сообщается на страничке производителя в соцсети Weibo.

За исключением наличия подэкранного сенсора, аппарат ничем не отличается от прошлогоднего Vivo X20 Plus. Смартфон располагает 6,43-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением Full HD (2160х1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, 8-ядерным чипсетом Snapdragon 660 с тактовой частотой 2,2 ГГц, 4 гигабайтами оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость встроенного аккумулятора — 3800 мА*ч.

Сзади установлена сдвоенная камера (24-мегапиксельный датчик, совмещенный с 5-мп), спереди — 12-мп. Работает X20 Plus UD на FunTouch — кастомизированной версии Android Nougat 7.1.2.

Цена на новинку Vivo будет объявлена позднее. По неподтвержденным пока данным, в продажу она поступит за 3998 юаней (примерно $625).

Прототип смартфона с новейшим оптическим датчиком от Synaptics (Clear ID FS9500), способный распознавать папиллярный узор сквозь пластик и стекло, компания привозила на выставку Consumer Electronics Show (CES) в начале января.

По впечатлениям редактора The Verge Влада Савова, технология работала как было заявлено, но его несколько "озадачила" медлительность Clear ID: сенсор учится распознавать контуры отпечатка с некоторой задержкой, и срабатывает не так быстро, когда пользователь прикладывает палец к наэкранной подсказке. Clear ID работает медленнее, чем емкостные датчики на других смартфонах, "но не настолько, чтобы это доставляло проблемы", писал журналист.