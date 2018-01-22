Джастин Финчер выпустил приложение Skyline, которое превращает обои Android-смартфона в "живую" карту. Программа вычисляет местоположение человека по GPS, после чего показывает 3D-модель местности, соотносящейся с его координатами.

Также Skyline умеет менять масштаб и поддерживает эффект параллакса, что позволяет осматривать окрестности с высоты птичьего полета, наклоняя устройство или делая свайпы на домашнем экране. При желании, пользователь может полюбоваться со спутника на любую другую локацию, просто задав координаты вручную. Новинку можно скачать из магазина Google Play за $1,99 (139 рублей).

Следить за смартфоном в режиме реального времени пока нельзя — эта функция находится в разработке.

Кроме того, предупреждает создатель Skyline, приложение использует данные картографического сервиса Mapbox, поэтому спутниковые изображения могут быть несколько устарелыми.