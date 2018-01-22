Правительство России утвердило постановление, которое запрещает владельцам мессенджеров и соцсетей — организаторам распространения информации (ОРИ) — разглашать любую информацию о взаимодействии со спецслужбами. Согласно тексту документа, числящиеся в реестре ОРИ компании ("ВКонтакте", Telegram, "Одноклассники", "Агент Mail.ru", WeChat) должны обеспечивать "неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам".

Кроме того, администрации мессенджеров запрещается размещать за рубежом программно-технические средства для взаимодействия с "уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ". Такие средства должны находиться на территории России.

После того, как ОРИ получит уведомление от ФСБ, он будет обязан открыть удаленный доступ к своей информационной системе. Сделать это потребуется не позднее чем через три месяца. Об этом сообщается в постановлении правительства от 18 января, которое было опубликовано на официальном портале раскрытия правовой информации.





Закон о регулировании деятельности мессенджеров, принятый летом прошлого года, вступил в силу 1 января 2018-го. Он обязывает ОРИ по запросу предоставлять силовикам персональные данные пользователей, включая его настоящие имя и фамилию, паспортные данные, адрес проживания, IP-адрес, а также переписку и аудиозаписи разговоров. Компаниям, нарушившим закон, грозит штраф или блокировка.