Компания Huawei анонсировала скорый релиз на российском рынке флагманского смартфона Honor View 10 c функциями искусственного интеллекта и распознавания лица для разблокировки. Одна из главных особенностей новинки — встроенный в 8-ядерный чип Kirin 970 интеллектуальный вычислительный модуль, обеспечивающий скоростную работу нейронных сетей прямо на устройстве, без необходимости задействовать серверные вычислительные ресурсы в "облаке".

Интегрированный в Honor View 10 ИИ-модуль позволяет при съемке распознавать сцены и объекты и подбирать оптимальные для конкретных условий настройки, чтобы получить снимки максимально высокого качества. Он же распределяет ресурсы гаджета, запоминая, какими приложениями человек пользуется чаще, а также отвечает за синхронный перевод текста. Еще одна возможность смартфона — снимать блокировку, распознавая лицо пользователя.

Honor View 10 комплектуется 5,99-дюймовым экраном Full HD, графикой Mali-G72 и модулем нейронных вычислений, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памятью. Работает смартфон под управлением интерфейса EMUI 8.0 на основе Android 8.0.

Гаджет оснащен двойной основной камерой, которая состоит из цветного 16-мегапиксельного и монохромного 20-мп сенсора. Она способна снимать 4K-ролики и видео в формате Full HD со скоростью 60 к/с, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе компании. На лицевой панели расположилась 13-мп селфи-камера.

Купить Honor View 10 можно будет начиная с 29 января в официальном интернет-магазине Huawei. Рекомендованная розничная цена на новинку — 34 990 рублей.