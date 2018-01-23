Владельцы смартфонов на платформе Android получили возможность установить приложение Telegram X — альтернативный клиент для мессенджера Telegram, разрабатываемый той же командой, что и официальный. Telegram X для iOS вышел в конце декабря.

Android-версия Telegram X выглядит аналогично версии для "айфонов" — по умолчанию установлена темная тема оформления, при этом на выбор доступны еще три.

В описании приложения в Google Play сказано, что альтернативный клиент Telegram основан на TDLib — кроссплатформенном программном "конструкторе" для создания кастомных клиентов Telegram. Он должен работать быстрее основного официального клиента и плавнее отображать анимации интерфейса. Кроме того, приложение содержит ряд "экспериментальных" функций.

В комментариях на странице приложения в Google Play пользователи указывают на ряд недоработок, из-за которых "альтернативный клиент" пока уступает основному. Например, программа не умеет воспроизводить видео вне приложения в режиме "картинка-в-картинке", а также не позволяет выбрать место хранения кэша (память смартфона или SD-карта). Некоторые жалуются и на проблемы с уведомлениями — например, не у всех они поступают при входящих звонках через Telegram.

Скачать Telegram X можно в Googlу Play по этой ссылке.