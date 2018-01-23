Силовой луч из Star Trek, как впрочем из почти всех других космических опер, возможно скоро станет реальностью. Речь идет о том щупальце некоего силового поля, с помощью которого в фантастических фильмах можно было захватывать и удерживать космические корабли и притягивать объекты.

Пока что достигнутый в лаборатории эффект наблюдается лишь на расстоянии нескольких сантиметров, но разработчики считают, что прототип отличается от предыдущих попыток тем, что результат можно масштабировать вплоть до возможности удерживать таким образом массу человеческого тела.

Сама технология акустической левитации, а это именно она не нова, но до сих звуком удерживались лишь частицы сравнимые с длиной волны. Подробности – в программе Вести.net.