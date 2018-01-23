Генеральный директор Intel Брайан Кржанич, выступая на CES в начале, января, пообещал к концу месяца выпустить "заплатки", защищающие от процессорных уязвимостей Meltdown и Spectre, для 90% систем. Однако пока обещание сдержать не удается — выпущенные ранее патчи Intel теперь устанавливать не рекомендует.

Исполнительный вице-президент компании Навин Шеной написал в официальном блоге чипмейкера, что с выпущенными ранее патчами возрастает вероятность спонтанной перезагрузки и "другого непредсказуемого поведения" компьютерных систем. О таких проблемах сообщали ранее многие из установивших исправления пользователей.

При этом в Intel, по его словам, уже установили причину как минимум некоторых из этих сбоев — на чипах с архитектурой Broadwell и Haswell, и пользователям лучше подождать выхода обновленной версии "заплатки". В то же время, в компании "активно работают над разработкой решения", которое устранило бы нестабильность работы систем на других чипах — Ivy Bridge, Sandy Bridge, а также более новых Skylake и Kaby Lake.

Об уязвимостях Meltdown и Spectre, затрагивающих процессоры Intel и ARM64, а также некоторые продукты AMD, стало известно в начале января. Из-за ошибок, допущенных на аппаратном уровне, возможна кража данных, которые обрабатываются на устройстве в текущий момент, в том числе паролей, электронных писем и переписки в мессенджерах.

Патчи в начале января выпустили Apple и Microsoft. В последней заявили, что исправления могут существенно замедлить работу старых компьютеров на операционных системах Windows 7 и Windows 8, и при этом быть несовместимы с некоторыми антивирусами.