Apple объявила, что ее первая смарт-колонка HomePod, анонсированная в прошлом году, поступит в продажу 9 февраля, а предварительный заказ на нее можно будет оформить начиная с предстоящей пятницы. Оцененный в 349 долларов гаджет начнет продаваться в США, Великобритании и Австралии, а до магазинов во Франции и Германии доберется "весной".

Напомним, представив HomePod 5 июня на открытии конференции WWDC, Apple пообещала выпустить колонку в продажу в конце 2017-го. Однако, как и в случае с предыдущим знаковым аудиопродуктом Apple — полностью беспроводными наушниками AirPods, задержавшимися на два месяца — справиться к сроку не удалось.

На прошлой неделе появились сообщения, что производственные партнеры Apple начинают отгрузки первых партий нового "яблочного" устройства. При этом отмечалось, что по меркам Apple первая партия небольшая — миллион штук, однако до конца года Inventec и Hon Hai Precision Industry планируют отгрузить 10–12 миллионов HomePod.

В HomePod Apple попыталась объединить две категории продуктов: беспроводную Hi-Fi-акустику в духе устройств Sonos и "умные" колонки со встроенными голосовыми ассистентами (Amazon Echo, Google Home). В компании видят HomePod в первую очередь именно как музыкальное устройство, однако встроенный в колонку голосовой ассистент Siri может слышать команды с любого конца комнаты.

Задержка с выходом HomePod на рынок сыграла на руку конкурентам Apple. На недавно прошедшей выставке CES 2018 была показана целая россыпь "умных" динамиков: например, китайцы из Baidu привезли колонку Raven H с голосовым помощником Dueros, а Google представила класс "умных дисплеев" с виртуальным Google Assistant ("Ассистент Google") внутри. Сами смарт-экраны будут изготавливать партнеры поисковика: их, в частности, выпустят Lenovo, JBL, LG и Sony. Также недавно сообщалось, что смарт-колонками владеют уже 39 миллионов американцев. В основном это устройства, выпущенные Amazon.