Операционная система Android 8.1 (Oreo) вскоре начнет показывать уровень сигнала и скорость Wi-Fi — еще до того, как пользователь непосредственно подключится к беспроводной сети. Обновление, активирующее новую функцию, будет рассылаться в течение этой недели.

Вышедшая в декабре Android 8.1 пока еще не очень распространена, поэтому первыми апдейт получат "гуглофоны", на которые установлена новейшая версия ОС, в первую очередь Pixel, Pixel 2, Nexus 6P и Nexus 5X.

Android начнет отображать скорость Wi-Fi только перед подключением к публичным сетям. Для закрытых точек доступа, защищенных паролем, эта информация не будет доступна.

Public Wi-Fi can be spotty. For the first time, #AndroidOreo 8.1 lets you take out the guesswork & see the speed of networks before you hit connect. Rolling out now: https://t.co/lSzvCFgNk7 pic.twitter.com/60EmoPxUX4