Операционная система Android 8.1 (Oreo) вскоре начнет показывать уровень сигнала и скорость Wi-Fi — еще до того, как пользователь непосредственно подключится к беспроводной сети. Обновление, активирующее новую функцию, будет рассылаться в течение этой недели.

Вышедшая в декабре Android 8.1 пока еще не очень распространена, поэтому первыми апдейт получат "гуглофоны", на которые установлена новейшая версия ОС, в первую очередь Pixel, Pixel 2, Nexus 6P и Nexus 5X.

Android начнет отображать скорость Wi-Fi только перед подключением к публичным сетям. Для закрытых точек доступа, защищенных паролем, эта информация не будет доступна.

Public Wi-Fi can be spotty. For the first time, #AndroidOreo 8.1 lets you take out the guesswork & see the speed of networks before you hit connect. Rolling out now: https://t.co/lSzvCFgNk7 pic.twitter.com/60EmoPxUX4 — Android (@Android) 22 января 2018 г.

На уровень сигнала укажет значок Wi-Fi: чем больше он закрашен, тем сильнее сигнал. По скорости сети будут разделяться на 4 категории: "Медленная", которая позволяет совершать звонки и отправлять текстовые сообщения, "Нормальная", внутри которой можно открывать сайты и слушать музыку, а также "Быстрая" и "Очень быстрая", позволяющие смотреть видео онлайн.

Чтобы включить показ скорости подключения на экране, нужно перейти в настройки, "Сеть и Интернет" -> "Wi-Fi" -> "Настройки Wi-Fi" -> "Дополнительные настройки" -> "Источник рейтинга сетей" -> "Нет".