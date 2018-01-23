Британская компания Integral Memory представила самую емкую из когда-либо выпускавшихся microSD-карт. Новинка обладает рекордной вместимостью — 512 гигабайт, и специально приспособлена для записи видео в 4K-разрешении. В продажу она поступит к февралю, пишет The Verge.

Карта совместима с любым устройством, обладающим microSDXC-слотом (а значит, с большинством смартфонов и планшетов на Android, а также компьютеров наподобие Surface Pro). Её пиковая производительность составляет 80 МБ/с — меньше, чем у предыдущего "рекордсмена" SanDisk.

Цену на новинку компания пока не огласила. Также неясно, выйдет ли она за пределами Великобритании.

Прежде рекорды била компания SanDisk. В 2014 году она представила 128-гигабайтную карту памяти, в следующем — уже на 200 ГБ. В августе 2017-го производитель показал карту емкостью в 400 ГБ. Карта поддерживает передачу данных со скоростью до 100 МБ/с, ее скоростные характеристики также позволяют без проблем запускать прямо с нее мобильные приложения. Фирма оценила новинку в $250 — сумму, за которую можно купить неплохой смартфон.