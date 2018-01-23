Команда социальной сети "ВКонтакте" объявила о запуске нового редактора, предназначенного для написания длинных текстов. Чтобы создать публикацию, нужно нажать на иконку "Статья" на странице профиля или новостей.

Пользователи могут вставлять фото, видео и анимированные GIF-файлы из любых источников, а выделив текст, его можно сделать полужирным, курсивным или зачеркнутым, а также добавить заголовок, ссылку или цитату. Число символов в заметке не должно превышать 70 тысяч знаков.

Статью можно опубликовать сразу либо сохранить в качестве черновика. Любые изменения, внесенные в текст, автоматически сохраняются в течение двух секунд.

Если в статье больше 100 слов и она набрала свыше 100 просмотров, автору открывается расширенная статистика, включая просмотры, доскроллы и прочтения, сказали представители "ВКонтакте".

"В конце декабря доступ к редактору статей получили первые пользователи и сообщества, среди них — авторы с отметкой 'огонька' от алгоритма 'Прометей', — сказал директор по медийной экосистеме "ВКонтакте" Сергей Паранько. — Сервис стал востребованным, за время тестирования опубликовано свыше 8 тысяч статей". В течение дня редактор станет доступен всем пользователям сайта.