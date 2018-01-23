В Photoshop CC появилась новая функция, позволяющая выделять объекты в один клик. За возможности инструмента — Select Subject — отвечает платформа искусственного интеллекта Adobe Sensei AI. Он доступен начиная с сегодняшнего дня в версии графического редактора 19.1.

Выделение фигур — людей и животных — одна из самых кропотливых задач в Photoshop. Для обводки по контуру дизайнеры обычно пользуются такими инструментами, как "Перо", "Лассо" или полуавтоматическая "Волшебная палочка". Последняя нередко дает непредсказуемые результаты, в особенности при работе с волосами или неконтрастным фоном.

Как сказано на сайте Adobe, новая функция задействует алгоритмы машинного обучения, которые распознают объекты на изображении и пробуют догадаться, что именно хочет выделить пользователь. В сравнении с другими инструментами, Select Subject заметно упрощает работу, позволяя обвести один или даже несколько объектов целиком и сразу.

Прочие изменения включают улучшенную поддержку HiDPI-экранов на Windows 10 (элементы интерфейса Photoshop теперь масштабируется в соответствии с системными настройками) и "шайбы" Microsoft Dial. Аксессуар, к примеру, может использоваться для быстрой прокрутки холста, зума и выбора цвета из цифровой палитры.