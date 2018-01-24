Социальная сеть Instagram добавила новые возможности в свой инструмент "Истории" для создания коротких, исчезающих через сутки роликов. В очередной версии мобильного приложения Instagram для Android и iOS появилась поддержка анимированных GIF-стикеров.

Чтобы добавить такой элемент в "историю", нужно при ее создании перейти на вкладку со стикерами и там выбрать новый пункт — GIF. Все доступные там стикеры (несколько сотен) предоставлены сервисом Giphy; можно выбрать самые популярные или задействовать поиск, чтобы найти подходящий вариант. Добавленный стикер можно перемещать по экрану и менять его размер.

"Добавляйте стикеры в виде букв, сердечек, танцующих котов и космической пиццы, чтобы сделать свои фото или видео более яркими и забавными", — призывает пользователей официальный блог принадлежащей Facebook Instagram.

В блоге также анонсирована возможность загружать в историю фото и видео любого размера и пропорций — уже после добавления в "историю" можно регулировать пальцами формат фото или видео, выбирая портретный, пейзажный или квадратный режим. Пустое пространство вокруг кадра, если он не совпадает по пропорциям с экраном "истории", будет заполнено градиентом соответствующей кадру цветовой гаммы.