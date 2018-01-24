Компания Ookla, владеющая самым популярным в мире сервисом тестирования скорости интернет-подключения — Speedtest — выпустила исследование скорости мобильного и фиксированного интернета у российских операторов. С результатами, впрочем, согласились не все.

В исследовании, на данные которого ссылается "Коммерсант", самым скоростным мобильным оператором назван "Мегафон". К такому заключению в Ookla пришли, проанализировав 7,9 миллионов результатов тестов, проведенных на 1,4 млн устройств с LTE в iOS- и Android-приложениях Speedtest во втором и третьем кварталах 2017 года.

Напомним, Speedtest проверяет скорость соединения, скачивая на устройство пользователя тестовый файл, предварительно определив оптимальный "маршрут" для данных. Средняя скорость загрузки данных на устройство в исследовании Ookla составила у "МегаФона" 25,05 Мбит/с, у Yota (использует сеть "МегаФона") — 21,08 Мбит/с, у МТС — 15,61 Мбит/с, у Tele2 — 12,82 Мбит/с, а у "Вымпелкома" — 11,13 Мбит/с.

В "МегаФоне" изданию сообщили, что согласны с выводами исследования по качеству мобильной связи, однако представители других операторов с данными Ookla спорят. Главная претензия к исследованию — оно усредняет показатели по всем регионам России. "Выводить усредненный показатель скорости по России — все равно что смешивать первое, второе, третье и компот в одной тарелке", — заявили "Коммерсанту" в "Вымпелкоме". В Tele2 результаты Ookla назвали "ангажированными" и доверяют лишь исследованиям, проводящимся по методике Минкомсвязи.

Напомним, по результатам проведенного в прошлом году в Москве по методике Минкомсвязи исследования больше всего нареканий по качеству голосовой связи, передачи данных и SMS возникло к сотовой сети "Вымпелкома" (бренд "Билайн"). Самый быстрый мобильный интернет в столичном регионе оказался у "МегаФона" (13,1 Мбит/с), однако при этом у оператора высокая доля неуспешных соединений по TCP/IP и HTTP — 3% и 4,4% соответственно. У МТС те же показатели составили 0,6% и 0,8%, а средняя скорость — 10,1 Мбит/с. Средняя скорость интернета у Tele2 — 9,4 Мбит/с, у "Билайна" — порядка 5 Мбит/с.