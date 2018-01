Компания Google объявила о досрочном завершении конкурса Lunar X Prize, объявленного в 2007 году. Соревнование, условия которого подразумевали доставку на Луну первого частного исследовательского аппарата, не выявило победителя. Организаторы премии признали, что ни один из пяти оставшихся участников не успеет запустить луноход на спутник Земли к концу марта, поэтому призовые в размере $20 миллионов не достанутся никому.

"Сегодня мы объявляем, что после консультаций, проведенных с нашими командами за последние несколько месяцев, запуска к 31 марта 2018 года не будет, и наш главный приз останется невостребованным", — сообщили в Google. В компании выразили разочарование в связи с отсутствием победителя, но подчеркнули, что конкурс не прошел зря.

