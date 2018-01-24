Команда магазина Google Play объявила об открытии раздела с аудиокнигами, переведенными на русский язык. Начиная с сегодняшнего дня их можно слушать на различных платформах: в Android- и iOS-приложениях, устройствах Chromecast или браузере с открытыми "Google Play Книгами".

"Подписка не требуется. В Google Play вы можете покупать аудиокниги поштучно по доступной цене, при этом не нужно вносить ежемесячную плату, — сказали в Google. — "Вы также сможете прослушать бесплатный ознакомительный отрывок книги и убедиться, что сюжет и голос чтеца вам подходят". Включая русский, аудиокниги в Google Play были локализованы на девяти языках в 45 странах.

Если пользователь выполнил вход в учетную запись Google, он может продолжить запись с того момента, где остановился ранее. Например, начать слушать аудиокнигу можно в машине, а дослушать главу — на рабочем компьютере.

В рамках акции Google предлагает скидку в размере 50% на покупку первой аудиокниги. Активировать промокод можно до 26 февраля.