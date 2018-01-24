Компания Apple огласила список функций, которые будут привнесены на i-устройства с обновлением операционной системы iOS этой весной. Версия 11.3 увеличит количество доступных анимированных смайликов (Animoji) на iPhone X, позволит переписываться с крупными брендами прямо в "Сообщениях", добавит медицинскую карточку в приложение "Здоровье" и разрешит выключить функцию, замедляющую работу устаревших "айфонов".

В программе "Здоровье" пользователь сможет просматривать историю болезни, назначенные ему лекарства, аллергии, данные лабораторных анализов, сделанные прививки и другие процедуры. Данные для нового раздела Health Records предоставляют 12 больниц в США, с которыми сотрудничает Apple, включая Школу медицины Джонса Хопкинса и Медицинский центр при Калифорнийском университет в Сан-Диего. При желании, его можно будет защитить паролем.

Улучшится работа ARKit: платформа виртуальной реальности сможет лучше проецировать виртуальные объекты на стены и двери, а также нестандартные поверхности, например на круглый стол. Также компания продолжает совершенствовать многопользовательский режим, который будет включен позднее в этом году.

Новая опция в настройках iOS позволит обладателям старых "айфонов" самим выбирать режим работы аппарата — на максимальной скорости или в режиме пониженной производительности, защищающем от внезапных перезагрузок. Функция станет доступна на iPhone 6 и более поздних моделях.

Число Animoji вырастет до 16 различных персонажей. Коллекция пополнится драконом, медведем, черепом и львом. Также в iOS 11.3 пользователи смогут общаться с компаниями напрямую в "Сообщениях", заказывать доставку и там же оплачивать товары. В рамках этой функции Apple сотрудничает с некоторыми фирмами в США, такими как Discover, Hilton, Lowe’s и Wells Fargo.