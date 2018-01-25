Samsung разослала официальные приглашения для прессы и партнеров на мероприятие Unpacked, которое пройдет 25 февраля в Барселоне накануне открытия выставки Mobile World Congress. "Открытка" с большой цифрой 9 не оставляет сомнений, что на презентации покажут новый флагманский смартфон корейской компании, Galaxy S9.

Также из приглашения становится ясно, какая именно особенность является, по мнению маркетологов Samsung, главной в новом аппарате. Год назад у Galaxy S8 и S8+ это были "бескрайние" экраны нестандартных пропорций. Galaxy S9, считают в Samsung, приобретать будут ради инновационной камеры.

Если верить утечкам, новые флагманские смартфоны Samsung 2018 года оснастят тыловой камерой с изменяемой апертурой — то есть объектив, как у традиционных фотокамер, будет содержать "лепестки", способные сужать или расширять отверстие (f/1,5—2,4), через которое свет попадает на светочувствительную матрицу. Это позволит гибко подстраиваться под различные сценарии фотосъемки и, при необходимости, получать изображения более высокого качества в условиях плохого освещения.

Другой особенностью камеры станет функция "суперзамедленной съемки". Скорее всего, Galaxy S9 получит совершенно новый датчик изображения, способный захватывать видео со скоростью до 960 кадров в секунду в разрешении 720p и до 480 в FullHD, что позволит ему "замедлять" движение в несколько десятков раз. Для сравнения, iPhone 8 и iPhone X пишут видео slo-mo со скоростью до 240 к/c, а суперзамедленная съемка реализована лишь в некоторых новейших флагманских смартфонах Sony (например, Xperia XZ1).

Скорее всего, у компактного Galaxy S9 будет одна основная камера, а вот увеличенная версия S9+ получит сдвоенный модуль, аналогичный по конструкции двойной камере Galaxy Note8.

Также новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S9, вероятно, будет оснащен сканером радужки, 64 ГБ встроенной памяти, 4 ГБ "оперативки", поддержкой беспроводной зарядки и будет укомплектован наушниками, "настроенными AKG". Как ожидается, у устройства будет 5,8-дюймовый AMOLED-экран Quad HD+, 8-мегапиксельная фронтальная камера, а корпус будет защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP68.

Презентация Samsung Galaxy S9 начнется 25 февраля в 18:00 по среднеевропейскому времени (20:00 по Москве).