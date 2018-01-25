Государственная поисковая система "Спутник", запущенная "Ростелекомом" в 2014 году, должна выйти на безубыточность. По данным сайта Roem, в середине января компания-владелец предписала оптимизировать деятельность поисковика и отказаться от развития продуктов, не имеющих обязательств по оплате со стороны контрагентов.

Сервисы, оставшиеся под контролем "Спутника", не должны приносить убытки в этом году, потребовали в "Ростелекоме". На практике, отмечает издание, эти запросы могут привести к существенному сокращению персонала поисковка, а его самые востребованные проекты — интегрированы с сервисами самого "Ростелекома". За убыточные продукты, возможно, потребуется рассчитаться госструктурам, заинтересованным в существовании самого "Спутника".

За все время своего существования "Спутник" так и не смог завоевать даже одного процента российского рынка интернет-поиска. В середине прошлого года ходили слухи, что телеком-оператор, контролируемый государством, может быть перепрофилирован или вообще закрыт.

Недавно "Ростелеком" лишился вице-президента Алексея Басова, отвечавшего в том числе за "Спутник". Кроме поиска, сайт предлагает карты, поиск лекарств, прогноз погоды, агрегатор новостей, поиск лекарств и другие сервисы. Однако других источников прибыли, кроме государства, у сайта нет.