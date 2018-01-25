По данным AppAnnie — одной из ведущих аналитических фирм, исследующих популярность мобильных приложений — сервисы знакомств Badoo, Mamba и Tinder по итогам 2017-го попали в топ-10 приложений, в которых россияне потратили больше всего денег. Лучше удается зарабатывать только соцсетям и музыкальным приложениям. С популярностью приходят и новые проблемы — в дейтинговых сервисах все чаще ищут наивных жертв мошенники. Мы попросили экспертов рассказать о наиболее распространенных типах мошенничества и дать советы о том, как знакомиться в сети максимально безопасно.

Чем опасны сервисы для знакомств?

Из-за большой популярности сегодня буквально во всех приложениях для знакомств встречаются аферисты, которые всеми силами пытаются выманить деньги у наивных пользователей. Вот одна из схем: в конце 2017 года пользователь дейтинг-сервиса Tinder рассказал, как красивая девушка пыталась заманить его в несуществующий кинотеатр. Он быстро понял, что дело нечисто, и ради интереса попытался изменить место встречи. Поняв, что жертва заподозрила неладное, "любительница кино" прекратила общение.

По тому же сценарию мошенники лишили нескольких тысяч рублей 23-летнего пользователя Badoo из Москвы. Аферист предстал перед ним в образе красивой девушки и попросил забронировать два билета на VIP-сеанс в местный кинотеатр. Но в назначенном месте ни девушки, ни кинотеатра не обнаружилось.

О еще одной насущной проблеме дейтинг-сервисов заявили сотрудники компании PerimeterX: приложения Tinder и OkCupid буквально кишат ботами. По словам специалистов в области кибербезопасности, виртуальные собеседники постоянно отправляют пользователям ссылки, которые ведут на фишинговые сайты. Владельцы этих страничек могут запросто заполучить у жертвы данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию, если та откроет фальшивую страничку.

Не стоит забывать и об обычных обманщиках, которые играют на чувствах людей: история знает немало таких случаев. Например, в 2015 года 35-летний американец получил около 26 тысяч долларов от двух девушек в Tinder. Мужчина рассказывал им, что его сестра и мать умирают от рака, а на лечение нужны огромные деньги. Как позднее выяснили полицейские, никакой болезни у родственников не было.

Чем дейтинг-сервисы привлекают аферистов?

Помимо самой очевидной причины — продолжающегося роста популярности — есть и другие, психологические. Дело в том, что в дейтинг-сервисах гораздо проще разговорить собеседника — ведь он изначально настроен на общение и последующее знакомство. По мнению генерального директора компании Zecurion Алексея Раевского, злоумышленники именно поэтому выбирают приложения и сайты знакомств.

"Если социальные сети я в основном использую для рабочих целей, и мне кто-то там начнет писать или какие-то ссылки присылать, то я отнесусь к этому настороженно. А если я зарегистрировался на сайте знакомств, то это значит, что я изначально открыт к знакомствам и жду каких-то сообщений. Здесь, соответственно, у мошенника руки развязаны", — поясняет Раевский.

Подобной точки зрения придерживаются и в Badoo. Дмитрий Поздняков, руководитель направления развития сообщества и локализации этого сервиса, отмечает: дейтинг-сервисы разработаны для того, чтобы незнакомые ранее люди могли вести максимально свободный диалог. Однако иногда такая мнимая свобода оборачивается потерей бдительности.

Кому кого бояться?

Статистика слегка отличается от страны к стране: например, в Соединенных Штатах жертвами мошенников чаще становятся женщины. В этой стране, согласно данным социологических исследований, в принципе гораздо выше уровень доверия людей к незнакомцам, кроме того, там много одиноких, но финансово самостоятельных и даже богатых женщин. Во Франции также мошенники-мужчины чаще имеют успех при общении с девушками, потому что там очень сильны традиции ухаживания за дамами. "В России жертвами чаще становятся мужчины, однако это, к сожалению, не значит, что мошенники-сужчины не обращают внимания на девушек", — считает Поздняков. Ведь злоумышленникам по большому счету все равно, кого обманывать.

Как показывает практика, мужчины очень часто ведутся на провокации мошенников. Эксперт по кибербезопасности Инбар Рац утверждает, что более 70% молодых людей без задней мысли переходят по любым ссылкам, которые им приходят от симпатичных девушек. Большинство молодых людей просто не ожидают подставы. Тем не менее соблюдать правила безопасности необходимо всем: злоумышленников абсолютно не волнует, кто в итоге отдаст им деньги.

Как защититься от аферистов в сервисах знакомств — советы

Наличие в сервисах знакомств мошенников ни в коем случае не должно отпугивать пользователей. Эксперты уверены, что от любого злоумышленника в приложении легко можно защититься. Самое главное — всегда оставаться бдительными. Вот несколько советов, которые помогут вам свести все риски при общении с незнакомцами к минимуму.

1. Не общайтесь с пользователями без фотографии

В большинстве популярных дейтинг-сервисов установлена защита от фейковых аккаунтов. Например, чтобы получить статус проверенного пользователя в Badoo, человеку необходимо верифицировать страничку при помощи фотографии. Если ваш собеседник по какой-то причине решил не проходить верификацию, это должно вызвать определенные подозрения.

Кроме того, в Badoo можно запросить селфи у собеседника, которое нельзя подменить фотографией из Интернета или фотогалереи смартфона.

2. Попросите ссылку на другие социальные сети

Если вам показалось, что собеседник выдает себя за кого-то другого, попробуйте перевести общение в другие соцсети. Предложите потенциальному мошеннику пообщаться в Facebook, “ВКонтакте” или даже в Skype (либо в сервисе видеочатов Badoo): видеозвонок точно поможет вывести его на чистую воду.

При этом звонить по обычному телефону незнакомцу опасно. "Нежелательно для подтверждения использовать телефонный звонок, пока не появится уверенности в том, что собеседник — действительно тот, за кого себя выдаёт. Он может предоставить телефон платного сервиса. Также нежелательно сразу же давать свой номер телефона, так как его могут использовать не очень добросовестным способом", — говорит Поздняков.

3. Проверяйте собеседника по нескольким критериям

Будьте особенно бдительны, если ваш собеседник пытается давить на жалость или сразу же ставит вам ультиматумы. Также преступники мало рассказывают о себе, но торопятся встретиться в назначенном месте. Кроме того, аферисты всегда слишком хорошо осведомлены о деталях работы того места, куда он вас зазывает.

"Самый главный индикатор того, что происходит развод на деньги — это то, что с этими деньгами по какой-либо причине приходится расставаться. Перед тем, как сделать перевод, проверьте, нельзя ли расплатиться на месте, есть ли другие альтернативы мест или занятий, в которых вы уверены", — предупреждает Поздняков. Если сомневаетесь в выбранном месте, попробуйте предложить свой вариант. Мошенники сразу же ретируются, зато человек с добрыми намерениями, скорее всего, согласится с вашей инициативой.

4. Не отвергайте мысль о том, что милая девушка или воспитанный парень — потенциальный обманщик

Даже если вы абсолютно уверены, что можете определить потенциального мошенника с одного сообщения, и вас в общении пока ничего не беспокоит, не раскрывайтесь перед собеседниками раньше времени. Не сообщайте им свой номер телефона, домашний адрес, пароли от банковских карт и тд. Не пренебрегайте собственной безопасностью, ведь мошенники только этого и ждут. Как минимум, можно погуглить фотографию собеседника — не исключено, что она окажется из популярного фотобанка.

"Всегда нужно включать разумный уровень паранойи, потому что здесь не важно, приложение это или нет. Простой совет — не быть доверчивым и понимать, что, возможно, вас просто разводят на деньги. Если не соблюдать осторожность или внимательность, можно нажить себе проблем: не важно, в онлайне или в реальной жизни. Здесь я особой разницы не вижу", — поясняет Раевский.

5. Прекращайте разговор при малейшем сомнении

Если ваш собеседник проходит по всем предыдущим критериям безопасности, но что-то в беседе вас всё равно смущает, лучше перестрахуйтесь. Мошенники мастерски умеют скрывать свои намерения до победного конца. Поэтому в любой непонятной ситуации заканчивайте диалог.

"Не забывайте, сложная жизненная ситуация вашего нового знакомого может быть решена вмешательством полиции, службы спасения или психологом на другом конце провода телефона доверия", — напоминает Поздняков.