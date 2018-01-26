Новейший смартфон Apple, вышедший в ноябре, установил рекорд продаж. Как подсчитали аналитики из Canalys, iPhone X оказался стал самым продаваемым в мире по итогам IV-го квартала 2017 года — с октября по декабрь прошлого года i-компания реализовала свыше 29 миллионов устройств по всему миру, причем 7 миллионов ушло на Китай.



Важно отметить, что iPhone X — это самый дорогой "айфон" в истории. В России цены на него начинаются с 80 тысяч рублей, в США — с $999. В том же Китае на аппарат тратились, как правило, потребители из городских районов, бывших пользователей местных брендов, таких как Huawei и Xiaomi, — в основном из-за программы Apple по обмене старых устройств на новые.

Продажи Apple оказались немного ниже, чем прогнозировали аналитики (30–35 миллионов штук), однако фирма неплохо заработала и на других моделях, в частности iPhone SE, 6s, 7 и 8. Тем не менее, в i-компании остались недовольны результатами. По данным аналитика KGI Securities Мин Чи Куо, на этот год Apple запланировала выпуск сразу трех "айфонов", одних из которых будет стоить сравнительно дешево — около $700–800.

Эта модель, оснащаемая ЖК, а не OLED-экраном, получит 6,1-дюймовый дисплей, однолинзовую камеру, алюминиевую (а не стеклянную сзади) рамку и 3 гигабайта оперативной памяти. Она будет обладать функцией разблокировки устройства "по лицу" (Face ID), но лишится поддержки "усиленного нажатия" 3D Touch, сообщает MacRumors.

Кроме того, в отличие от других "айфонов", смартфон с ЖК-экраном оснастят батареей прямоугольной, а не L-образной формы. Заряжаться она будет медленнее, чем другие новинки Apple, и, скорее всего, не будет поддерживать беспроводную зарядку.

Ранее Куо сообщал, что "по крайней мере одна новая модель" iPhone получит два слота для SIM-карт Возможно, ею станет именно версия ЖК-дисплеем — смартфоны с двумя "симками" особенно популярных на развивающихся рынках. Там потребители стараются экономить на услугах связи и переключать тарифы на самого выгодного оператора.

Кроме "бюджетного" iPhone, предполагает Куо, Apple выпустит еще две модели: 5,8-дюймовый iPhone X и 6,5-дюймовый "iPhone X Plus". Большая часть продаж (свыше 50%), прогнозирует аналитик, придется именно на "дешевый" смартфон. Кроме того, Куо ожидает высокий спрос на "айфоны" и в 2019 году.

В Китае с прогнозами согласны не все, отмечает CNBC. По данным аналитика J.P. Morgan Билла Петерсона, в I—II кварталах 2018-го Apple продаст меньше "айфонов", чем обычно: на начало года фирма якобы заказала 55–60 миллионов устройств, а на лето — 40–50 миллионов.

В любом случае, несмотря на пессимизм экспертов, даже самый новый, и при этом "дешевый" iPhone наверняка неплохо скажется на выручке Apple. Ожидают, что помимо него будут показаны и две других модели: им прочат тонкую двухэлементную батарею, утопленную в корпус камеру и качественные OLED-экраны, как у текущего iPhone X.