Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm почти на миллиард евро за сделку с Apple. Европейское правительство посчитало, что крупнейший поставщик решений связи злоупотреблял своим положением на рынке. В значительной степени разбирательство построено на корпоративной тяжбе Qualcomm с Apple.

По данным комиссии Qualcomm пообещала Apple миллиард долларов если та откажется ставить в iPhone и iPad модемы конкурентов на протяжении пяти лет, с 2011 по 2016 год. Компания не отрицает факта такого соглашения, но настаивает, что оно не нарушало принципы рынка и собирается подавать аппеляцию.

Французский стартап представил стабилизатор для камеры размером с коробок спичек за 280 или даже 190 долларов. Звучит эффектно, но на самом деле это акселерометр и софт для постобработки видео. И это действительно новинка на рынке. Подробности – в программе Вести.net.