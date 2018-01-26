В Минкомсвязи подготовили концепцию регулирования майнинга — вычислительного процесса, обеспечивающего работу криптовалют. Предполагается, что легально "добывать" цифровые "монеты" смогут и частные лица, и компании, однако процесс власти хотят держать под полным контролем.

О содержании документа пишут в пятницу "Ведомости" — издание ознакомилось с концепцией регулирования майнинга, подлинность документа подтвердили два источника. Ключевым элементом регулирования должна стать система "вычисления" майнеров по особенностям потребления электричества (оборудование для добычи криптовалют непрерывно потребляет электроэнергию, как если бы в квартире постоянно работал электрочайник) и интернет-трафика.

При этом предполагается, что по собранным данным компетентные органы смогут примерно оценить объем полученной майнером в виде награды за осуществленные вычисления криптовалюты и проверить, все ли электронные "монеты" он задекларировал на криптобирже.

Концепция предполагает для начала два года налоговых каникул, когда майнеры будут обязаны вести бухгалтерский учет, но государству ничего платить не будут. После этого майнеры-юридические лица должны будут платить налог на прибыль (но не НДС), а физические лица — другой налог, название которому в правительстве пока не придумали.

Как пишет издание, разработанная в Минкомсвязи концепция пока не принята, ее до 1 февраля должны доработать и передать на обсуждение из министерства в правительство. Ряд предложений, которые пока не одобрены, пытаются сделать концепцию более либеральной — например, продлить налоговые каникулы до пяти лет или вовсе облагать налогом лишь промышленных "майнеров", а "частников" оставить в покое.