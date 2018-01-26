Позднее в этом году Intel выпустит процессоры, в которых защита от обнаруженных в начале января критических уязвимостей Meltdown и Spectre будет реализована на аппаратном уровне. Об этом заявил генеральный директор Intel Брайан Крзанич, общаясь с инвесторами.

Компания "направила свои лучшие умы" на работу по устранению присущих практически всем своим процессорам (а также большинству чипов других производителей) уязвимостей, сообщил глава Intel. В результате изменения в чипах произойдут "на уровне кремния", пообещал Крзанич, добавив, что работа над этим в компании идет 24 часа в сутки. В то же время, признал он, "мы четко себе представляем, что должны сделать больше". При этом топ-менеджер обнадежил инвесторов, отметив, что на продажи продуктов компании скандал с уязвимостями значительно не повлияет.

Вероятно, пишет PC World, первыми процессорами Intel, не подверженными Meltdown и Spectre, станут чипы, обозначенные в утекшем ранее из компании роадмапе как Cascade Lake-X и Cannon Lake. Однако издание предполагает, что Intel удастся выпустить их лишь к концу 2018-го. Кроме того, чипы, скорее всего, защитят лишь от более опасного Meltdown, поскольку защита от Spectre (этой уязвимостью хакерам воспользоваться значительно сложнее) потребовала бы переработать архитектуру чипов на корню.

Напомним, первые программные "заплатки", выпущенные Intel для Meltdown и Spectre, оказались не слишком качественными — многие пользователи сообщали о резком замедлении работы систем, а также о частых самопроизвольных перезагрузках. Позднее в Intel признали недоработки и порекомендовали эти ранние патчи не устанавливать, а дождаться доработанных версий.

Об уязвимостях Meltdown и Spectre, затрагивающих процессоры Intel и ARM64, а также некоторые продукты AMD, стало известно в начале января. Из-за ошибок, допущенных на аппаратном уровне, возможна кража данных, которые обрабатываются на устройстве в текущий момент, в том числе пароли, электронные письма и переписку в мессенджерах. Патчи в начале января выпустили Apple и Microsoft. В последней заявили, что исправления могут существенно замедлить работу старых компьютеров на операционных системах Windows 7 и Windows 8, и при этом быть несовместимы с некоторыми антивирусами.