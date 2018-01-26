Даже опытные программисты чаще всего начинают разрабатывать интерфейс приложения, рисуя наброски на бумаге. Экспериментальный проект лаборатории Microsoft Garage под названием Ink to Code призван сэкономить разработчикам массу времени — он преобразует подобные наброски сразу в код.

Предполагается, что дизайнеры смогут рисовать элементы интерфейса приложения стилусом, а Ink to Code преобразует наброски в реальный XML-код, используемый в приложениях для Universal Windows Platform и инструментария разработки Android-приложений Xamarin. API Ink в Windows 10 используется для распознавания и преобразования нарисованных объектов и написанного от руки текста.

В настоящее время, пишет Ars Technica, "автоматический программист" сам представляет собой довольно грубый прототип, а не готовый, отшлифованный инструмент разработки. Ink to Code распознает лишь небольшое количество элементов интерфейса, и генерирует лишь базовый код, без функциональных элементов. У занятых в эксперименте сотрудников Microsoft есть ряд идей о том, как развивать проект дальше, однако перед этим они хотели бы услышать отзывы о нем от практикующих дизайнеров.

Очевидные направления для улучшения системы — добавление новых типов распознаваемых элементов интерфейса и генерирование более функционального кода.