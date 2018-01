Предприниматель Илон Маск, как оказалось, не шутил, когда в декабре заявил о планах начать продажи огнеметов. На этой неделе пользователи Reddit заметили, что на сайте основанной Маском компании The Boring Company, которая занимается бурением подземных туннелей, появилась ссылка с разделом на оружие — boringcompany.com/flamethrower.

После перехода по ней в браузере открывается страница, защищенная паролем. Одному из интернетчиков удалось угадать кодовое слово — им оказалось "пламя" (flame, к этому моменту уже изменено). За страницей скрывался онлайн-магазин с возможностью оформить заказ за $600. Доставить его обещали к апрелю. "Выше изображен прототип, — говорилось в карточке товара. — Итоговый продукт будет лучше".

