Предприниматель Илон Маск, как оказалось, не шутил, когда в декабре заявил о планах начать продажи огнеметов. На этой неделе пользователи Reddit заметили, что на сайте основанной Маском компании The Boring Company, которая занимается бурением подземных туннелей, появилась ссылка с разделом на оружие — boringcompany.com/flamethrower.

Hats sold out, flamethrowers soon! — Elon Musk (@elonmusk) 24 декабря 2017 г.

После перехода по ней в браузере открывается страница, защищенная паролем. Одному из интернетчиков удалось угадать кодовое слово — им оказалось "пламя" (flame, к этому моменту уже изменено). За страницей скрывался онлайн-магазин с возможностью оформить заказ за $600. Доставить его обещали к апрелю. "Выше изображен прототип, — говорилось в карточке товара. — Итоговый продукт будет лучше".

It was leaked a few days ago but they changed the password pic.twitter.com/wcMXZ0ARFk — Griddy McGridfinFace (@FalconGridFin) 25 января 2018 г.

The Boring Company, похоже, всерьез хочет выпустить огнемет. Как отметили на Reddit, оружие Маска очень похоже на модифицированную винтовку Airsoft для страйкбола.

Это уже не первый шуточный проект Маска, впоследствии оказавшийся реальным. В октябре прошлого года The Boring Company представила черную кепку с логотипом фирмы, которая создавалась при участии самого бизнесмена. Аксессуар можно было приобрести за $20. В результате было реализовано 50 тысяч кепок.