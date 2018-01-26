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Предприниматель Илон Маск, как оказалось, не шутил, когда в декабре заявил о планах начать продажи огнеметов. На этой неделе пользователи Reddit заметили, что на сайте основанной Маском компании The Boring Company, которая занимается бурением подземных туннелей, появилась ссылка с разделом на оружие — boringcompany.com/flamethrower.

После перехода по ней в браузере открывается страница, защищенная паролем. Одному из интернетчиков удалось угадать кодовое слово — им оказалось "пламя" (flame, к этому моменту уже изменено). За страницей скрывался онлайн-магазин с возможностью оформить заказ за $600. Доставить его обещали к апрелю. "Выше изображен прототип, — говорилось в карточке товара. — Итоговый продукт будет лучше".

The Boring Company, похоже, всерьез хочет выпустить огнемет. Как отметили на Reddit, оружие Маска очень похоже на модифицированную винтовку Airsoft для страйкбола.

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Это уже не первый шуточный проект Маска, впоследствии оказавшийся реальным. В октябре прошлого года The Boring Company представила черную кепку с логотипом фирмы, которая создавалась при участии самого бизнесмена. Аксессуар можно было приобрести за $20. В результате было реализовано 50 тысяч кепок.

#бизнес #оружие #Илон Маск