В App Store вышел мессенджер Die With Me ("Умри со мной"), в котором могут общаться незнакомцы, чей "айфон" вот-вот отключится из-за разрядившегося аккумулятора. Присоединиться к чату можно только в том случае, если на устройстве осталось не более 5% заряда.

Заряжать смартфон во время использования Die With Me нельзя. Если уровень заряда превысит 5%, пользователя автоматически исключат из чата.

Создатели программы предлагают пользователям "умереть вместе в чате на пути к миру офлайна". Собеседники подбираются случайным образом, а рядом с каждым ником отображается процент оставшегося у него заряда.

Перед тем, как экран аппарата погаснет, незнакомцы могут разделить эмоции от "умирающего" телефона или просто попрощаться. Новинка доступна для скачивания из магазина Apple. Купить её можно за 29 рублей.

По словам одного из разработчиков, художника Дриса Депуртера, идея создания Die With Me пришла к нему во время блуждания по городу из-за разряженного мобильника. "Думаю, каждый владелец смартфона попадал в такую ситуацию, — сказал он сайту The Verge. — Будучи цифровым художником, я в самом деле хотел что-то сделать с этим ощущением". Сам Депуртер считает свое творение больше арт-проектом, чем игрой или социальной платформой.