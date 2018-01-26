Один из посетителей выставки образования и технологий BETT 2018 в Лондоне опубликовал изображение первого планшета под управлением операционной системы Chrome OS, которая прежде устанавливалась только на ноутбуки. Произведенный Acer аппарат, возможно, привез кто-то из представителей Google в качестве тестового образца.

Никаких деталей касательно планшетника нет. Как предположило издание ChromeUnboxed, размер его экрана составляет где-то между 8–10 дюймами. Также устройство поддерживает ввода при помощи стилуса Staedtler.

Google уже как год занимается адаптацией Chrome OS под планшеты. Как ранее говорил директор по управлению продуктами компании Раджен Шетх, "облачную" платформу, совместимую с Android-приложениями, можно будет запустить на каких угодно устройствах — от гибридов типа "2 в 1" с отстегиваемой клавиатурой, как Surface Book, до конвертируемых лэптопов.

В Google не уточняли, кто будет заниматься производством аппаратов — сама компания или партнеры. Тем не менее, за последний год ни одного планшетника на Chrome OS так и не было выпущено.

Можно предположить, что первые модели Google покажет на конференции для разработчиков I/O. Как стало известно на этой неделе, в этом году она пройдет с 8 по 10 мая в амфитеатре "Шорлайн" (Маунтин-Вью, штат Калифорния).