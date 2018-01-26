Сайт VentureBeat выложил первые качественные изображение флагманских смартфонов Galaxy S9 и S9+, которые официально представят в феврале. Вместе с этим в Сеть попало видео, на котором, предположительно, запечатлена одна из новинок Samsung. Таким образом, теперь об устройстве известно практически все.

"Слитые" рендеры подтверждают информацию о том, что Galaxy S9 окажется практически полной копией прошлогодней модели. Смартфон получит "безрамочный" дисплей, очень похожий на панель S8, и такую же клавишу для вызова помощника Bixby.

По данным VentureBeat, Galaxy S9 оснастят 5,8-дюймовым экраном, 4 гигабайтами оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. В США будет поставляться модель с процессором Qualcomm Snapdragon 845. Более крупный S9+ получит 6,2-дюймовый дисплей, 6 ГБ "оперативки" и накопитель на 128 ГБ. Главной фишкой устройств станет 12-мегапиксельная камера с изменяемой апертурой (f/2,4 — f/1,5).

Она же будет поддерживать "суперзамедленную" съемку. Датчик изображения Galaxy S9 сможет захватывать видео со скоростью до 1000 кадров в секунду, что позволит ему "замедлять" движение в 40 раз.

Изображения задней панели устройств VentureBeat не предоставило, но, как утверждается в публикации, сканер отпечатков пальцев будет находиться под камерой, а не рядом с ней, как на S8. Оба аппарата также оснастят 8-мп селфи-камерами и стереодинамиками в нижней части панели.

На этой неделе в Samsung разослали приглашения на конференцию Unpacked, которая состоится в рамках выставки MWC в Барселоне. "Открытка" с большой цифрой 9 не оставляет сомнений, что на презентации будет показан именно Galaxy S9. В продажу новинка может выйти 16 марта.