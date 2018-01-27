Как работает первый магазин-робот без кассиров и чего в нем не хватает обычным, белковым покупателям? Почему самая большая социальная сеть оказалась в затруднительном положении, и, похоже, готова оказаться там еще один раз? За что с главного в мире поставщика начинки для смартфонов, поссорившегося с Apple, требуют миллиарды?

Почему "яблочная" смарт-колонка HomePod не появилась в продаже в намеченный срок, да и есть ли в ней на самом деле хоть что-то особенное? И какой шаг в сторону по-настоящему общедоступной, "народной" дополненной реальности сделала на минувшей неделе Google? Все главные IT-события уходящей недели и даже немного новостей технологической культуры в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.