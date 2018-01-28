На платформе Kickstarter открылось финансирование "персонального кинотеатра" Poptheatr, создатели которого предлагают зрителям испытать "максимальный комфорт и уединенность во время просмотра фильмов и сериалов на своем телефоне или планшете, независимо от того, где вы находитесь.

Разработка представляет собой тубу из дышащего материала с вырезом, куда пользователь, лежа на спине, должен просунуть голову. Сверху, на прозрачную подставку, кладется динамик Poptheatr и устройство, на котором включается видео: смартфон, планшет или даже ноутбук. Управлять воспроизведением можно при помощи Bluetooth-пульта, входящего в комплект.

На Kickstarter переносной "кинотеатр для одного" можно купить за $54. Планируется, что поставки начнутся уже в июле. В рознице Poptheatr будет стоить в два раза дороже.

Пока разработчики собрали всего около $4216 из $40 тысяч запрошенных. Если нужная сумма не наберется к 17 февраля, проект будет закрыт.